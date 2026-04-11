Ruta 32 permanece cerrada desde la noche del viernes: esto se sabe sobre su reapertura

La ruta 32 permanece cerrada desde el noche de este viernes 10 de abril.

El paso por la ruta 32, que comunica San José con Limón, permanece cerrado desde la noche del viernes, luego de que se reportara caída de material sobre la vía, debido a las lluvias de las últimas horas en esa zona.

Personal y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realiza labores de limpieza desde las primeras horas de este sábado.

Sin embargo, el cierre es indefinido, pues la habilitación del paso depende de las condiciones de la vía, según confirmó el departamento de prensa de la institución.

Martín Sánchez, director de Tránsito, informó a este medio que el cierre ocurrió poco antes de la medianoche del viernes.