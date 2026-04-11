Sucesos

Ruta 32 permanece cerrada desde la noche del viernes: esto se sabe sobre su reapertura

Clausura del paso ocurrió tras la caída de material sobre la carretera

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Por Natalia Vargas
Ruta 32 Kilómetro 31
La ruta 32 permanece cerrada desde el noche de este viernes 10 de abril. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Ruta 32
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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