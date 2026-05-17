El País

Atención conductores: paso regulado en San Nicolás de Cartago este lunes por montaje de vigas en el puente del río Taras

MOPT implementará paso regulado a un solo carril este lunes 18 de mayo, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

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Por Libia Solano Meza
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El MOPT instalará vigas en el puente del río Taras, en San Nicolás de Cartago (MOPT/MOPT)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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