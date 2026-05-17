Atención conductores: paso regulado en San Nicolás de Cartago este lunes por montaje de vigas en el puente del río Taras

El MOPT instalará vigas en el puente del río Taras, en San Nicolás de Cartago

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) iniciará el montaje de vigas en el puente sobre el río Taras, ubicado en San Nicolás de Cartago.

Las obras se ejecutarán este lunes 18 de mayo de 2026, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

En la zona se implementará tránsito regulado a un solo carril para garantizar la seguridad de los trabajadores y los conductores.

El MOPT solicita precaución y recuerda la importancia de respetar la señalización temporal y el límite de velocidad de 30 km/h en la zona.

El MOPT aplicará este lunes paso regulado a un solo carril en el puente sobre el río Taras, en San Nicolás de Cartago, mientras se instalan vigas en la estructura. (MOPT/MOPT)

Estas intervenciones forman parte de un plan para mejorar la conectividad, la seguridad y la durabilidad de las rutas nacionales, beneficiando directamente a quienes transitan diariamente por esta importante vía de Cartago.