Atención conductores: habrá cierres parciales en Circunvalación por obras en puente sobre el río María Aguilar

Las labores de instalación de vigas obligarán a realizar cierres parciales y temporales en Circunvalación, a la altura de Hatillo 7 y Hatillo 8.

Los conductores que transitan por Circunvalación deberán tomar previsiones este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio, debido a cierres parciales que se aplicarán en las cercanías al Parque de la Paz, en San José, como parte de los trabajos de reconstrucción del puente sobre el río María Aguilar.

Las labores se desarrollarán entre las 6 a. m. y las 5:30 p. m., informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

Según las autoridades, durante esas fechas se realizará el izaje e instalación de vigas prefabricadas correspondientes a las fases 3 y 4 del proyecto de reconstrucción del puente ubicado sobre la ruta nacional 39 (Circunvalación).

Aunque no se prevén cierres totales de la vía, sí se efectuarán cierres parciales, breves y esporádicos para permitir maniobras específicas relacionadas con la colocación de las estructuras.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, atender la señalización temporal y respetar el límite máximo de velocidad de 30 kilómetros por hora establecido en la zona de trabajo.

Según el MOPT, la reconstrucción del puente sobre el río María Aguilar forma parte de las obras que se desarrollan en el corredor de Circunvalación para mejorar la conectividad vial y reforzar la infraestructura de la zona.