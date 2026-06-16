El País

Atención conductores: habrá cierres parciales en Circunvalación por obras en puente sobre el río María Aguilar

Trabajos se realizarán entre el 16 y el 18 de junio como parte de la reconstrucción del puente sobre el río María Aguilar

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Por Cristian Mora
Cierres parciales en Circunvalación a la altura de los Hatillos
Las labores de instalación de vigas obligarán a realizar cierres parciales y temporales en Circunvalación, a la altura de Hatillo 7 y Hatillo 8. (MOPT/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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