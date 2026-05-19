Hatillos 7 y 8 tendrán cierres parciales nocturnos por tres días: este es el tramo que tendrá paso regulado

Obras en Circunvalación aplicarán cierres parciales nocturnos entre Hatillos 7 y 8 por colocación de nueva carpeta asfáltica.

Los conductores que transiten por Circunvalación entre Hatillos 7 y 8 enfrentarán paso regulado durante tres noches debido a trabajos de perfilado y recarpeteo asociados al nuevo paso elevado de la zona.

La intervención aplicará en el sentido Pavas-Hatillo entre las 9 p. m. y las 5 a. m., según información del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Las labores se realizarán las noches del martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de mayo. Los trabajos concluirán al amanecer del día siguiente. La medida busca reducir el impacto sobre la circulación vehicular durante horas de mayor tránsito.

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Conavi indicó que el tramo intervenido se ubica entre el puente de Circunvalación y el cruce semaforizado, en dirección de Pavas hacia Hatillo.

Las obras incluyen el perfilado de la superficie actual y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en un trayecto aproximado de 450 metros. La institución señaló que los trabajos tendrán afectación únicamente en el sentido Pavas-Hatillo. La circulación en dirección Hatillo-Pavas continuará sin cambios.

Estas obras forman parte del proyecto del nuevo paso elevado entre Hatillos 7 y 8, una estructura que permitirá conectar ambos sectores sin necesidad de atravesar el cruce semaforizado de la ruta nacional 39.

Según información del Conavi, el paso elevado tendrá 385 metros de longitud, dos carriles, uno por sentido y aceras para peatones.

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