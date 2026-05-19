El País

Hatillos 7 y 8 tendrán cierres parciales nocturnos por tres días: este es el tramo que tendrá paso regulado

Los trabajos afectarán el sentido Pavas-Hatillo durante tres noches mientras avanza la construcción del nuevo paso elevado

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Por Damián Arroyo C.
Obras en Circunvalación aplicarán cierres parciales nocturnos entre Hatillos 7 y 8 por colocación de nueva carpeta asfáltica.
Obras en Circunvalación aplicarán cierres parciales nocturnos entre Hatillos 7 y 8 por colocación de nueva carpeta asfáltica. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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