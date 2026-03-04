Atención conductores: esta fecha iniciarán cambios viales en Circunvalación por obras en puente sobre el río María Aguilar

Circunvalación cambiará su circulación desde el 6 de marzo por las obras del puente sobre el río María Aguilar. Habrá cierres temporales y reducción de carriles.

La construcción del nuevo puente sobre el río María Aguilar provocará cambios temporales en la circulación de la Circunvalación a partir del viernes 6 de marzo, en el sector cercano al Parque de la Paz, en San José.

Las modificaciones responden al avance del proyecto de sustitución del puente en la Ruta Nacional 39. La obra registra un avance del 55%, por lo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes reorganizará el tránsito para iniciar la tercera fase de construcción.

El plan contempla varios ajustes viales durante la semana. La rampa sur de la rotonda de la Y Griega, que permite salir hacia Circunvalación, cerrará el jueves 5 de marzo a partir de las 5 a. m.

Un día después, el viernes 6 de marzo, se aplicará un cierre total temporal de los cuatro carriles de Circunvalación entre las 2 a. m. y las 5 a. m., frente al Parque de la Paz. Durante ese periodo se mantendrá habilitado el paso por la rampa norte, que permite ingresar a la rotonda de la Y Griega.

El objetivo del cierre será reubicar dispositivos de seguridad y señalización, con el fin de adaptar la carretera a la nueva configuración del proyecto. Una vez finalizada esa labor, el tránsito se reorganizará sobre los carriles intervenidos durante la fase anterior.

Desde las 5 a. m. del viernes, los carriles actuales con sentido Hatillo-Zapote quedarán cerrados. La circulación se mantendrá con un carril por sentido en el tramo intervenido: uno hacia Hatillo y otro hacia Zapote.

Las autoridades indicaron que la nueva dinámica de tránsito se mantendrá hasta el final del proyecto, previsto para el tercer trimestre del año. Además, se conservarán habilitados los dos carriles de la rampa norte que conectan Circunvalación con la rotonda de la Y Griega.

Según el plan de obras, esta reorganización permitirá reducir una fase de construcción, pasar de cuatro a tres etapas y aprovechar la estación seca para acelerar los trabajos.

Las autoridades pidieron a las personas conductoras planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización temporal y considerar rutas alternas mientras se desarrollan las obras.