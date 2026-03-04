El País

Atención conductores: esta fecha iniciarán cambios viales en Circunvalación por obras en puente sobre el río María Aguilar

Conozca cuándo comienzan los cambios, cuáles carriles cerrarán y cómo afectará el tránsito en la zona

Por Silvia Ureña Corrales
Circunvalación cambiará su circulación desde el 6 de marzo por las obras del puente sobre el río María Aguilar. Habrá cierres temporales y reducción de carriles.
Circunvalación cambiará su circulación desde el 6 de marzo por las obras del puente sobre el río María Aguilar. Habrá cierres temporales y reducción de carriles. (MOPT /MOPT)







Silvia Ureña Corrales

