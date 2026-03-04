El País

Inicia construcción de nuevo puente sobre el río La Estrella en Limón

Proyecto financiado por Japdeva y el MOPT tendrá dos carriles, aceras peatonales y un plazo de ejecución de 570 días sin cerrar el tránsito

Por Damián Arroyo C.
Nueva infraestructura sobre el río La Estrella busca sustituir puente deteriorado en la ruta 36. Tránsito se mantendrá mientras avanzan las obras.
Nueva infraestructura sobre el río La Estrella busca sustituir puente deteriorado en la ruta 36. Tránsito se mantendrá mientras avanzan las obras. (MOPT/Cortesía)







notas iaMOPTLimónRío La Estrella
