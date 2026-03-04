Inicia construcción de nuevo puente sobre el río La Estrella en Limón

Nueva infraestructura sobre el río La Estrella busca sustituir puente deteriorado en la ruta 36. Tránsito se mantendrá mientras avanzan las obras.

Este lunes inició la construcción de un nuevo puente sobre el río La Estrella, ubicado en la ruta nacional 36, en la provincia de Limón. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la obra busca sustituir una estructura que presenta deterioro severo y que se considera en riesgo para el tránsito vehicular.

El proyecto contempla una inversión total de ¢8.645 millones, recursos aportados por la Junta Administradora Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) mediante un convenio institucional con MOPT.

Según confirmó el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, el proyecto forma parte de una intervención estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad en el Caribe costarricense. El jerarca indicó que la obra busca garantizar mejores condiciones para el transporte y el desarrollo económico de la región.

El ministerio aseguró que la nueva infraestructura tendrá 187 metros de longitud y dos carriles, además de aceras peatonales a ambos lados. El diseño incorpora una cercha tipo Warren que permitirá mayor resistencia y durabilidad ante las condiciones propias de la zona.

El proyecto contará con un plazo de ejecución de 570 días naturales. La construcción se realizará de forma paralela al puente actual. Esto permitirá mantener el tránsito vehicular sin interrupciones durante el desarrollo de la obra.

La institución agregó que la estructura existente presenta deterioro severo debido a la falta de mantenimiento y a las constantes crecidas del río. Las evaluaciones técnicas detectaron problemas como socavación de cimientos y corrosión, condiciones que representan un riesgo para la seguridad vial.