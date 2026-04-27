El País

Atención conductores: desde este lunes inicia demolición de peaje en General Cañas con cierres nocturnos

Conductores que circulan hacia Alajuela deberán modificar sus rutas durante la noche por trabajos en la General Cañas. Conozca horarios, puntos de cierre y opciones para evitar atrasos

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Por Silvia Ureña Corrales
Demolición del peaje en General Cañas provocará cierres nocturnos y cambios de ruta durante cinco días.
Demolición del peaje en General Cañas provocará cierres nocturnos y cambios de ruta durante cinco días. (MOPT /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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