Atención conductores: desde este lunes inicia demolición de peaje en General Cañas con cierres nocturnos

La eliminación de las casetas de peaje en la carretera General Cañas comenzará este lunes, como parte de las obras previas para ampliar la vía entre San José y San Ramón. Los trabajos se realizarán en horario nocturno y obligarán a modificar el tránsito en dirección hacia Alajuela.

Las labores se ejecutarán entre las 9 p. m. y las 5 a. m., durante un periodo de cinco días consecutivos. Cierres nocturnos programados afectarán el paso vehicular desde el cruce de la Cervecería Costa Rica en sentido San José-Alajuela.

El Consejo Nacional de Vialidad indicó que los conductores deberán utilizar el desvío por Río Segundo, tomando la ruta nacional 3 hasta conectar nuevamente cerca del aeropuerto internacional Juan Santamaría. En el sentido contrario, hacia San José, el tránsito se mantendrá con normalidad.

Las autoridades explicaron que la estación de peaje se encontraba fuera de operación desde setiembre anterior. Demolición en cinco noches permitirá liberar el espacio para avanzar con las obras de ampliación de la carretera.

El anuncio se comunicó con anticipación para que sectores como el turismo informen a sus usuarios, en especial a quienes deben trasladarse hacia el aeropuerto en esos horarios. Medidas buscan reducir afectación durante la ejecución de los trabajos.

El Consejo también adelantó que informará en los próximos días sobre la demolición de otra estación de peaje en la carretera Bernardo Soto, en el sector de Naranjo. Intervenciones continuarán en otras rutas como parte del mismo proyecto vial.