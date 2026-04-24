El País

Demolición de peaje en General Cañas iniciará el lunes: estos serán los cierres y desvíos

Conductores deberán cambiar sus rutas durante cinco noches por trabajos en la General Cañas. Conozca horarios, cierres y opciones de desvío para evitar atrasos

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Por Silvia Ureña Corrales
Peaje en General Cañas será demolido desde el lunes con cierres nocturnos y rutas alternas para conductores.
Peaje en General Cañas será demolido desde el lunes con cierres nocturnos y rutas alternas para conductores. (MOPT /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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