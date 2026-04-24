Demolición de peaje en General Cañas iniciará el lunes: estos serán los cierres y desvíos

Peaje en General Cañas será demolido desde el lunes con cierres nocturnos y rutas alternas para conductores.

La demolición de las casetas de peaje en la carretera General Cañas iniciará el lunes 27 de abril, como parte de las obras previas para la ampliación de la vía San José-San Ramón. Los trabajos se ejecutarán en horario nocturno y obligarán al cierre total en sentido hacia Alajuela.

La intervención se realizará entre las 9 p. m. y las 5 a. m. durante cinco días consecutivos sobre la ruta nacional 1, Interamericana Norte. Cierre vial nocturno afectará el tránsito desde el cruce de la Cervecería Costa Rica en dirección San José-Alajuela.

Las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad indicaron que los conductores deberán desviarse por ruta alterna por Río Segundo, tomando la ruta nacional 3 hasta el cruce del aeropuerto internacional Juan Santamaría. En el sentido contrario, hacia San José, la circulación se mantendrá sin cambios.

La entidad explicó que estas labores responden a que la estación de peaje se encuentra fuera de servicio desde setiembre anterior. Demolición en cinco días forma parte de las acciones iniciales para avanzar con el proyecto de ampliación de la carretera.

El anuncio se realizó con antelación para que sectores como el turístico informen a sus usuarios, en especial a quienes deben trasladarse al aeropuerto en ese horario.

Las autoridades también adelantaron que informarán en una fecha posterior sobre la demolición de otro peaje en la carretera Bernardo Soto, en el sector de Naranjo.