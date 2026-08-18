Atención conductores de la ruta 32: caída de material obliga a tomar una medida por las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias y la caída de material obligaron a cerrar la ruta 32. El MOPT revisará la carretera este miércoles a primera hora.

Las fuertes lluvias volvieron a afectar el tránsito por una de las principales carreteras que comunica el centro del país con el Caribe. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó el cierre de la ruta 32 debido a la caída de material sobre la vía.

La institución informó este martes 18 de agosto que la medida respondió a las condiciones provocadas por las lluvias. El cierre se mantendrá mientras las autoridades revisan el estado de la carretera y determinan las acciones necesarias para habilitar el paso.

El MOPT indicó que hará una inspección a primera hora del miércoles 19 de agosto.

La reapertura dependerá de los resultados de la inspección del miércoles y de las condiciones que encuentren las autoridades en la carretera.