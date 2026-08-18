El País

Atención conductores de la ruta 32: caída de material obliga a tomar una medida por las fuertes lluvias

El MOPT tomó medidas en la ruta 32 tras afectaciones por las fuertes lluvias

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Por Silvia Ureña Corrales
Ruta 32 sector Tunel Zurqui
Las fuertes lluvias y la caída de material obligaron a cerrar la ruta 32. El MOPT revisará la carretera este miércoles a primera hora. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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