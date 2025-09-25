El País

Atención Cartago: Laboratorio anexo del hospital Maximiliano Peralta se trasladará en esta fecha

El cambio busca mejorar las condiciones para personas con discapacidad y ofrecer mayor comodidad en el servicio de toma de muestras

Por Damián Arroyo C.
Los cartagineses denunciaron que el área de emergencias del Max Peralta está a reventar por falta de espacio y personal.
Laboratorio se mudará a barrio Asís. Nuevas instalaciones permitirán mejor atención a personas usuarias y cumplen con la Ley 7600. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)







