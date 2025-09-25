Atención Cartago: Laboratorio anexo del hospital Maximiliano Peralta se trasladará en esta fecha

Laboratorio se mudará a barrio Asís. Nuevas instalaciones permitirán mejor atención a personas usuarias y cumplen con la Ley 7600.

A partir del lunes 29 de setiembre, el laboratorio anexo del hospital Maximiliano Peralta Jiménez funcionará en una nueva ubicación en barrio Asís, en Cartago, así lo informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El traslado responde a una mejora en infraestructura y servicio, y se enmarca en el programa de mejora continua hospitalaria, según informó Emmanuel Molina Solano, director del laboratorio.

El nuevo edificio se ubica 100 metros al este, 150 metros al sur y 50 metros al este de la esquina sureste del hospital, donde se encuentra el servicio de emergencias. Anteriormente, el inmueble era utilizado por una orden religiosa y se conocía como “Casa de Jesús”.

La propiedad, de 1.100 metros cuadrados, fue arrendada por el hospital y dispone de dos construcciones modernas que albergarán distintos servicios. El laboratorio ocupará el edificio del fondo, que cuenta con iluminación y ventilación natural, y cumple con la Ley 7600, lo que lo hace adecuado para personas con discapacidad.

Según la CCSS, el recinto incluye portones amplios, lo cual facilita el ingreso de personas a pie, en silla de ruedas o en ambulancia. Además, el personal médico puede realizar la toma de muestras dentro de la ambulancia, en casos donde las personas usuarias presentan movilidad reducida.

Características de las nuevas instalaciones

Entre los principales beneficios del nuevo laboratorio, destacan:

Seis consultorios con aire acondicionado

Tres oficinas con cableado de red

Sala de toma de muestras con 11 cubículos

Área de espera techada

Puertas de ingreso y salida separadas para optimizar el flujo de personas

Una bodega para almacenamiento de insumos

Dos cuartos de aseo

Área interna para el ingreso de dos ambulancias

Acceso a lavamanos en los pasillos

Dos puntos de reunión en caso de emergencias

Áreas internas debidamente rotuladas

El viernes 26 de setiembre, el laboratorio atenderá por última vez en su ubicación actual. En horas de la tarde comenzará el traslado programado hacia barrio Asís. Las atenciones en la nueva sede iniciarán el lunes 29.

Para consultas, se habilitó el correo electrónico: infohmpj@ccss.sa.cr.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.