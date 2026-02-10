Así se dibujan desde el espacio los vientos alisios intensos que enfrían a Costa Rica

Las ráfagas de viento que han dominado el inicio de febrero se reflejan no solo en la sensación térmica baja y cantidad de capas de abrigos que los ticos hemos usado en este mes, sino también en las imágenes satelitales que muestran el flujo de los vientos alisios sobre Costa Rica.

Este lunes, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó temperaturas mínimas inusualmente bajas durante la madrugada, con registros que descendieron hasta 3,4 °C en zonas de montaña.

Vientos alisios sobre Costa Rica

La temperatura más baja se registró en el volcán Turrialba, en la región Caribe Sur, donde los termómetros marcaron 3,4 °C. Le siguieron el volcán Irazú, con 5,2 °C, y el Cerro de la Muerte, con 5,6 °C, lo que evidenció un enfriamiento marcado en áreas de alta elevación durante las primeras horas del día, según datos de estaciones distribuidas en todo el país.

Este comportamiento atmosférico quedó plasmado en una animación satelital del GOES Image Viewer, una plataforma en línea administrada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, en colaboración con la NASA.

Las imágenes, correspondientes a este 9 de febrero, mostraron con claridad las ráfagas de viento desplazándose sobre Centroamérica, asociadas al fortalecimiento de los alisios.

La visualización se elaboró con datos captados por un espacio de 10 horas hasta alrededor de las 2:54 p. m., hora local de Costa Rica de este lunes.

El IMN explicó que las condiciones del tiempo de este lunes estarían determinadas por el retorno de los vientos alisios, luego del paso del empuje frío N.º 14 durante el fin de semana.

A ello se suma la influencia de un sistema de alta presión ubicado al norte del mar Caribe, que intensifica el viento y favorece el ingreso de humedad al territorio nacional.