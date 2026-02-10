El País

Así se dibujan desde el espacio los vientos alisios intensos que enfrían a Costa Rica

Imágenes satelitales muestran ráfagas intensas sobre Costa Rica, mientras se reportan temperaturas mínimas de hasta 3,4 °C

Por Juan Fernando Lara Salas

Las ráfagas de viento que han dominado el inicio de febrero se reflejan no solo en la sensación térmica baja y cantidad de capas de abrigos que los ticos hemos usado en este mes, sino también en las imágenes satelitales que muestran el flujo de los vientos alisios sobre Costa Rica.








Vientos alisiosClima en Costa RicaImágenes satelitalesTemperaturas bajasGOESIMN
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

