Así reaccionó Televisora de Costa Rica al anuncio de subasta de señales de televisión y radio

Todas las empresas interesadas en participar en la subasta por la concesión del espectro radioeléctrico para los servicios de radio y televisión de Costa Rica deberán emitir una oferta a la Sutel. En la foto, las instalaciones de Televisora de Costa Rica.

La empresa Televisora de Costa Rica S. A. reaccionó este jueves al anuncio de la subasta pública de frecuencias de radio y televisión que hará la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Para los canales con alcance nacional, el precio base será de $1,6 millones, por ejemplo.

Al consultársele si considera viable el monto base, la empresa que administra Canal 7 y Teletica Radio (91.5 FM) indicó que se encuentra “analizando el fundamento que utilizó la Sutel para fijar los precios base de remate”.

La empresa agregó que estudia “el pliego de condiciones” para determinar su eventual participación en la subasta de espectro radioeléctrico. También, indicó que está evaluando si concursaría por una frecuencia en AM o FM.

Por su parte, Representaciones Televisivas S.A. (Repretel) aseguró que sostendría una reunión para analizar los documentos la tarde de este jueves y que devolvería la llamada una vez concluida. Sin embargo, no se pudo obtener mayor información al cierre de esta edición.

Por su parte, el CEO de Grupo Extra, Óscar Gutiérrez, afirmó que “hemos recibido el cartel y estamos analizando sus alcances e implicaciones”.

La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) aseguró que presentará objeciones técnicas y jurídicas ante el cartel de licitación de la subasta de Sutel, ya que considera que las concesiones de radiodifusión deben ser prorrogadas conforme a lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión y los ajustes de la Ley General de Telecomunicaciones de 2008.

“Tras la revisión de las versiones definitivas del cartel de licitación recientemente publicadas, persisten errores que ya habían sido oportunamente advertidos (...). Cualquier intento de desconocer la seguridad jurídica y los derechos adquiridos, atenta contra el normal desarrollo de una actividad privada de interés público esencial para la democracia”, informó Canara mediante un comunicado de prensa.

Las bandas de frecuencia para radio en Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM), así como para televisión, se adjudicarán mediante una subasta de sobre cerrado seguida de una fase de puja. Así lo establece el acuerdo ejecutivo emitido este jueves por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), con base en los estudios de necesidad y factibilidad proporcionados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La Superintendencia estableció los precios base de referencia para los interesados en participar en la puja, diferenciándolos según el tipo de servicio, banda de frecuencia y la cobertura por región del país.

Los eventuales interesados en la subasta disponen de 40 días para enviar sus ofertas a Sutel. Luego vendrán etapas de verificación de requisitos de participantes, divulgación de ofertas iniciales y un día más para hacer ofertas extra.

El concurso permitirá la asignación de las frecuencias por un plazo de 15 años.

Televisora de Costa Rica afirmó que se encuentra analizando los pliegues de condiciones para participar en la subasta pública por las bandas de radio y TV. (Cortesía)

Precios base para concursar por las bandas de frecuencia para radio y televisión

Estos son los precios base de la subasta:

Radio FM Analógico (banda de 200 kHz)

Nacional : $193.051

: $193.051 Chorotega : $24.545

: $24.545 Pacífico Central : $18.945

: $18.945 Huetar Norte : $26.711

: $26.711 Brunca : $22.295

: $22.295 Huetar Caribe: $28.320

Radio FM Híbrido (IBOC, 400 kHz)

Nacional : $386.102

: $386.102 Chorotega : $49.090

: $49.090 Pacífico Central : $37.890

: $37.890 Huetar Norte : $53.422

: $53.422 Brunca : $44.590

: $44.590 Huetar Caribe: $56.640

Televisión (banda de 6 MHz)

Alcance Nacional : $1.601.786 (TV digital ISDB-Tb)

: $1.601.786 Chorotega : $157.629

: $157.629 Pacífico Central : $205.506

: $205.506 Huetar Norte : $325.044

: $325.044 Brunca : $256.482

: $256.482 Huetar Caribe: $271.349

Radio AM Analógico (ancho de banda máximo 10 kHz)

$9.653

Radio AM híbrido (IBOC) (ancho de banda máximo 30 kHz)

$28.959

El informe de Sutel aclara que la Región Central no se ofrecerá de manera independiente en el concurso para ninguno de los servicios de radiodifusión.