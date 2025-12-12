Así pueden estudiantes de Costa Rica ir al CERN en 2026: beca cubre viaje, estadía y manutención

Imagen del 13 de octubre de 2023 de una escultura junto al Globo de la Ciencia y la Innovación, emblemático edificio del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) en Meyrin, cerca de Ginebra. Fotografía:

Estudiantes costarricenses de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (carreras STEAM por sus siglas en inglés) podrán vivir una experiencia única en el centro de investigación científica nuclear más importante del mundo localizado entre la frontera de Francia y Suiza, cerca de Ginebra.

Se trata del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) -Organización Europea para la Investigación Nuclear- conocida por su sigla.

NIC Costa Rica abrió la convocatoria para la Beca NIC Costa Rica–CERN 2026, que permite a jóvenes del país integrarse al prestigioso Summer Student Programme, donde ciencia, tecnología e innovación convergen en proyectos reales de física de partículas, ingeniería y computación avanzada.

Las postulaciones están abiertas desde el 11 de diciembre y cerrarán el 26 de enero de 2026, según la página oficial.

La beca, que cumple su décima edición, cubre tiquete aéreo, hospedaje, manutención y seguro estudiantil, garantizando que la experiencia sea accesible para quienes resulten seleccionados.

Quienes obtengan la beca pasarán el verano en uno de los ambientes científicos más dinámicos del planeta.

La información oficial del CERN destaca que los estudiantes vivirán “un verano como en ningún otro lugar de la Tierra”, al formar parte de equipos multiculturales y colaborar con especialistas de renombre mundial.

Durante la pasantía, los becarios podrán: contribuir a un proyecto técnico o científico dentro de equipos experimentales, de ingeniería, informática o investigación.

Aprender directamente de conferencias impartidas por científicos y especialistas de prestigio mundial, que forman parte del ecosistema del CERN.

Participar en discusiones, talleres y recorridos por instalaciones únicas, incluidos laboratorios, salas de control y áreas restringidas del complejo.

Compartir conocimientos con estudiantes de múltiples países, lo que amplía la visión académica y fomenta el intercambio cultural.

Un investigador recorre en bicicleta la línea de luz del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en un túnel de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), durante obras de mantenimiento en febrero de 2020 en Echenevex, Francia, cerca de Ginebra. Fotografía: (VALENTIN FLAURAUD/AFP)

Quiénes pueden postular

El CERN detalla que este programa está dirigido a estudiantes que están cursando una carrera en Física, Ingeniería, Computación, Matemáticas o disciplinas afines.

Preferiblemente, con curiosidad, motivación y con disposición para aprender mediante trabajo práctico capaces de disfrutar el trabajo colaborativo en entornos internacionales.

Además de estos criterios, la beca está abierta exclusivamente a estudiantes costarricenses activos en carreras STEAM a nivel de bachillerato, licenciatura o maestría.

El CERN es uno de los centros de investigación científica más grandes del mundo.

Se centra en la física fundamental, tratando de descubrir de qué está hecho el universo y cómo funciona. Allí se localizan los instrumentos científicos más grandes y complejos del mundo para estudiar los componentes más básicos de la materia: las partículas fundamentales.

Al estudiar lo que sucede cuando colisionan estas partículas, los físicos obtienen conocimientos sobre las leyes de la naturaleza. Los instrumentos utilizados consisten en aceleradores de partículas y detectores.

¿Y qué hacen? Los aceleradores impulsan los haces de partículas hasta que alcanzan una energía elevada antes de que se los haga colisionar entre sí o con un blanco estacionario. Los detectores observan y registran los resultados de estas colisiones.

Fundado en 1954, el Laboratorio del CERN se localiza cerca de la frontera francosuiza en las proximidades de Ginebra. Fue una de las primeras iniciativas conjuntas de Europa después de la II Guerra Mundial, y en la actualidad cuenta con 20 Estados miembros.