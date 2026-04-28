Así comenzó la demolición del peaje en la General Cañas durante la noche: vea las fotos y videos

Imágenes muestran cómo inició la demolición del peaje en General Cañas con cierres nocturnos.

La demolición de las casetas de peaje en la carretera General Cañas inició la noche del lunes, como parte de las obras previas para la ampliación de la vía entre San José y San Ramón. Los trabajos obligaron al cierre total en sentido hacia Alajuela entre las 9 p. m. y las 5 a. m.

Durante las primeras horas se realizaron labores de remoción de estructuras bajo un cierre nocturno total, lo que modificó el tránsito en uno de los principales accesos hacia la capital. La dinámica se mantendrá durante cinco noches consecutivas.

Así comenzó la demolición del peaje en la General Cañas durante la noche

Las autoridades mantuvieron habilitado el desvío por Río Segundo, ruta alterna que permite a los conductores retomar el trayecto hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría. En sentido contrario, hacia San José, la circulación se mantuvo sin cambios.

El proceso se extenderá hasta la madrugada del sábado, cuando se espera completar la demolición de la estructura, que se encontraba fuera de servicio desde setiembre anterior.

Así comenzó la demolición del peaje en la General Cañas durante la noche

Así avanzaron los trabajos y los cierres nocturnos. (MOPT/Cortesía)