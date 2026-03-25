Así avanza la huelga en la CCSS: ‘Necesitamos seguir unidos las veces que sean necesarias’

25/03/2026. San José, Costa Rica. Un grupo de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se manifiesta frente a las oficinas centrales de la institución. Los trabajadores exigen mejoras en sus condiciones laborales y el fortalecimiento de la seguridad social. Foto: Alonso Tenorio.

Un grupo de trabajadores de la CCSS participan en la huelga en las oficinas centrales de la institución, en San José, según la convocatoria de la Unión Sindical de la CCSS (Undeca), el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca) y el Sindicato de Trabajadores de Farmacia (Sintaf).

El movimiento surge ante la falta de acuerdos entre los gremios y las autoridades de la Caja, principalmente por el ajuste salarial y el pago de derechos laborales pendientes.

Huelga en la CCSS

Según los representantes sindicales, la solicitud principal es recuperar al menos el 50% del poder adquisitivo perdido en los salarios.

“Lamentamos las consecuencias de esta acción, pero en realidad no nos han dejado otra alternativa”, afirmó Martha Rodríguez, representante sindical y exdirectiva de la CCSS.

25/03/2026. San José, Costa Rica. Un grupo de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se manifiesta frente a las oficinas centrales de la institución. Los trabajadores exigen mejoras en sus condiciones laborales y el fortalecimiento de la seguridad social. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Entre los centros que se unieron al movimiento figuran el Calderón Guardia y el Hospital San Juan de Dios.

Durante el movimiento, que se extiende por Avenida Segunda, los manifestantes reclaman años de congelamiento salarial.

25/03/2026. San José, Costa Rica. Un grupo de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se manifiesta frente a las oficinas centrales de la institución. Los trabajadores exigen mejoras en sus condiciones laborales y el fortalecimiento de la seguridad social. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Necesitamos seguir unidos las veces que sean necesarias y no nos podemos doblegar ante situaciones como las que estamos pasando hoy, donde los salarios nos están golpeando fuertemente desde hace más de 6 años con el congelamiento salarial”, protestaron.

Al ser las 10:00 a. m., no se observaban muchas personas en la manifestación.