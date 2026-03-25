El País

Así avanza la huelga en la CCSS: ‘Necesitamos seguir unidos las veces que sean necesarias’

Trabajadores reclaman por mejoras en sus condiciones salariales. Vea las fotos y videos.

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Por Yucsiany Salazar
Huega de empleados de CCSS
25/03/2026. San José, Costa Rica. Un grupo de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se manifiesta frente a las oficinas centrales de la institución. Los trabajadores exigen mejoras en sus condiciones laborales y el fortalecimiento de la seguridad social. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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HuelgaCCSS
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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