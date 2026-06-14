El País

Armonización eléctrica: ¿cómo una ley rompería 28 años de exclusividad del ICE en el mercado eléctrico centroamericano?

Constitucionalistas avalan vía que plan de ley abriría a interesados en mercado regional eléctrico, aunque con ciertas observaciones

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Por Juan Fernando Lara Salas
Vista del embalse de la hidroeléctrica Platanar de Coopelesca localizado en Dulce Nombre de Ciudad Quesada (San Carlos). Fotografía: Cortesía.
Embalse de la hidroeléctrica Platanar de Coopelesca, en Dulce Nombre de Ciudad Quesada (San Carlos). Incluso cooperativas rurales de distribución podrían vender o comprar energía en el mercado de Centroamérica si prospera plan de ley de armonización eléctrica. Foto: Cortesía







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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