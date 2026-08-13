El País

Aresep propone rebaja en tarifas de buses y aumento en la de taxis: estos serían los nuevos montos

Aresep plantea rebajas en 842 tarifas de autobús y ajustes al alza en taxis rojos y del aeropuerto. Conozca qué precios cambiarían y cuándo podrían aplicarse

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Por Silvia Ureña Corrales
Paradas de buses de Alajuelita, en Calle 8
Aresep plantea bajar hasta más de ¢30 algunos pasajes de autobús y subir tarifas de taxis. Los cambios están en consulta pública. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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