Política

Sala Constitucional ordena a Aresep cumplir ley que exige regulación para impulsar energías renovables

Magistrados reprochan atraso ‘desproporcionado’ de Aresep. Ley del 2021 mandó a la Aresep a emitir normativa, pero no se ha concretado. Este es el plazo otorgado por la Sala para su emisión

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Por Sebastián Sánchez
Molinos de viento en un campo amplio al atardecer, representando la industria eólica en Estados Unidos frente a los recientes desafíos regulatorios.
Sala Constitucional emitió orden a la Aresep sobre energía renovables. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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