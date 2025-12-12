Ángel David ya se graduó: error de colegio no truncó sueño de estudiante con sordera

Ángel David Mena Vargas se graduó el 11 de diciembre. El momento se tornó más emotivo porque el joven estuvo a punto de no recibir su título y de perderse el acto por un error del colegio.

“Estoy muy feliz de haberme graduado hoy con mis compañeros, es un sueño cumplido”, comentó Ángel David Mena Vargas, el estudiante de 18 años que estuvo a punto de perderse la graduación por un error del Colegio Técnico Profesional (CTP) Roberto Gamboa Valverde.

El muchacho recibió su título este 11 de diciembre y tanto él como sus compañeros vivieron emocionados el momento de la entrega, pues todos conocían los tiempos de incertidumbre que vivió Ángel David cuando le informaron que por perder el examen de escucha de Lenguas Extranjeras no podría graduarse.

Compañeros de colegial con sordera que casi no se gradúa celebraron así su entrega se título

La prueba nunca debió aplicársele por su condición de Hipoacusia Neurosensorial Severa. Según el Decreto Ejecutivo N.º 40862-MEP, los estudiantes identificados con código CP-04 (sordera) o CP-05 (pérdida auditiva) deben recibir ajustes razonables y apoyos educativos en las Pruebas Nacionales Estandarizadas, incluyendo la exclusión de la prueba de escucha cuando la condición del alumno limita la percepción del estímulo sonoro.

La esperanza de que Ángel David pudiera graduarse se empezó a disipar cuando en una resolución del Ministerio de Educación Pública (MEP), firmada por Alvaro Artavia Medrano, director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, le comunicaron a Rebeca Vargas, la madre del estudiante, que el recurso de revocatoria que presentó para que anularan la prueba era improcedente porque los apoyos educativos para el joven debieron ser registrados por el colegio previamente en la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI).

Ángel David junto a su mamá Rebeca Vargas. La progenitora expuso lo que ocurría con su hijo y lo calificó como un atropello. El colegio no debía aplicar la prueba de inglés de escucha al muchacho que tiene la condición de sordera, aún así, lo apartaron y se la realizaron poniendo un parlante a todo volumen. (Rebeca Vargas para La Nación/Rebeca Vargas para La Nación)

Madre alzó la voz y MEP reconoció error

Entonces, la madre alzó la voz y el caso se hizo mediático. El 25 de noviembre la citaron para una reunión y finalmente el MEP, con intervención telefónica del ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, reconoció el error del colegio y resolvió lo ocurrido, lo que permitió que el joven pudiera graduarse.

“Para nosotros como familia hoy fue un día que no olvidaremos nunca, ver a mi hijo graduarse de secundaria junto con sus compañeros nos ha traído una felicidad enorme, la emoción de todos sus amigos cuando dijeron su nombre (...) fue un momento indescriptible. Mi hijo ya hasta se matriculó en la universidad y está demasiado entusiasmado”, comentó Rebeca Vargas.

A partir del 2026, Ángel David estudiará Publicidad en una universidad privada.