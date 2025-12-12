El País

Ángel David ya se graduó: error de colegio no truncó sueño de estudiante con sordera

CTP le aplicó prueba de escucha a joven con discapacidad auditiva y como reprobó, no iba a poder graduarse. Inicialmente el MEP rechazó petición de revocatoria de la madre, sin embargo, su caso tuvo un final feliz

Por Fernanda Matarrita Chaves
Ángel David Mena Vargas se graduó el 11 de diciembre. El momento se tornó más emotivo porque el joven estuvo a punto de no recibir su título y de perderse el acto por un error del colegio.
Ángel David Mena Vargas se graduó el 11 de diciembre. El momento se tornó más emotivo porque el joven estuvo a punto de no recibir su título y de perderse el acto por un error del colegio. (Rebeca Vargas para La Nación/Rebeca Vargas para La Nación)







