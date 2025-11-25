El País

Colegial con discapacidad auditiva no se graduaría porque perdió examen de escucha que no debieron aplicarle

‘Él no escucha en español menos va escuchar en inglés’, afirma madre que denuncia ‘atropello’ de colegio contra su hijo

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El estudiante Ángel David Mena Vargas, de 18 años, podría no graduarse de duodécimo año debido a que le aplicaron un examen que no debían hacerle por su condición de sordera.
El estudiante Ángel David Mena Vargas podría no graduarse de duodécimo año debido a que le aplicaron un examen que no debían hacerle por su condición de sordera. (Rebeca Vargas para La Nación/Rebeca Vargas para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CTP Roberto GamboaMEPPruebas Nacionales Estandarizadas
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.