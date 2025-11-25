Esta es la decisión del MEP en caso de colegial con sordera que no podría graduarse por error del colegio

El MEP informó qué pasará con el estudiante que el CTP Roberto Gamboa le aplicó un examen que no debía.

Autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) se reunieron con Rebeca Vargas, la madre de Ángel David Mena Vargas, el colegial con discapacidad auditiva al que le aplicaron la prueba nacional de lenguas extranjeras de escucha en el Colegio Técnicp Profesional (CTP) Roberto Gamboa Valverde.

El joven perdió el examen y aunque la madre presentó una solicitud de revocatoria, el MEP la rechazó alegando que los apoyos educativos para el joven debieron ser registrados por el colegio previamente en la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI), gestión que no ocurrió.

No obstante, luego de que el caso se hiciera público, asegura la madre, autoridades educativas la citaron a una reunión con funcionarios de la Dirección Regional de Desamparados, de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y del centro educativo. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, participó por medio de llamada.

Luego de la conversación, todo se resolvió a favor del estudiante quien podrá graduarse, según confirmó Sánchez Hernández, tras una consulta de este medio.

Asimismo, el jerarca reconoció la falta del colegio.

“La situación responde a un error en la gestión administrativa del centro educativo, dado que cada director es el responsable de consignar los apoyos educativos que requiere cada estudiante para las pruebas nacionales", detalló Sánchez.

Vargas comentó que acordaron que el MEP habilite la plataforma en la que inicialmente debieron cargar los datos y documentación de su hijo para posteriormente solicitar la anulación del examen que le hicieron.

“Ya anulando ese examen, como él tiene todas las materias ganadas, tendría el derecho de graduarse. Eso es lo que nos prometieron en primera instancia. Hay que esperar a que se dé. Estoy contenta, pero necesito ver que suceda, a veces los tiempos se alargan y no quisiera que eso afecte”, comentó la madre.

El ministro Sánchez afirmó que el MEP procederá a emitir nuevamente el informe individual de resultados.

El jerarca señaló que el ministerio de Educación “rechaza de manera contundente cualquier forma de discriminación en el proceso educativo a nivel nacional”.