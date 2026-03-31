El País

Alcalde de San José, Diego Miranda, paraliza investigación en su contra y obliga al presidente Rodrigo Chaves a intervenir

Jerarca capitalino recusó a 17 de los 22 miembros del Concejo Municipal forzando a enviar expediente disciplinario a Casa Presidencial. Descubra aquí por qué

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Por Juan Fernando Lara Salas
23/10/2024 Municipalidad de San José. Diego Miranda, alcalde de San José. Foto: Rafael Pacheco Granados
Diego Miranda Méndez, alcalde de San José, en su despacho de la Municipalidad. El jerarca enfrenta un procedimiento disciplinario abierto por recomendación de la Procuraduría de la Ética Pública llevar funcionarios municipales como defensores en un caso privado. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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