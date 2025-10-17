El País

Alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, pide ayuda a Rodrigo Chaves para solucionar en un año las inundaciones

Afirma que en caso de no contar con este apoyo, la solución para los vecinos del cantón llegaría hasta el 2027

Por Fernanda Matarrita Chaves
Barrio Dent, seguimiento inundaciones
32 personas y 20 casas se vieron afectadas tras las inundaciones en Barrio Dent la noche del jueves 16 de octubre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







