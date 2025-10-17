Alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, pide ayuda a Rodrigo Chaves para solucionar en un año las inundaciones

32 personas y 20 casas se vieron afectadas tras las inundaciones en Barrio Dent la noche del jueves 16 de octubre.

Después de las inundaciones ocurridas en calle 37 y 39 de Barrio Dent, en Montes de Oca y que causaron que el agua incluso destruyera casas, el alcalde del cantón, Domingo Argüello solicitó el apoyo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para solucionar, en un año, la problemática.

En conferencia de prensa, Argüello hizo un llamado a Chaves para que se destinen fondos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) para trabajar en las obras de Montes de Oca y que de esa manera haya una solución para octubre del 2026 y no hasta el 2027 según lo proyectado por Argüello.

“Se nos habló también de esta posibilidad de gestionar con la actual junta directiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y, por supuesto, con la venia del señor presidente, que es el que puede solicitar eso que se muevan fondos de algunos proyectos que ni siquiera todavía están en ejecución para algo que es tan importante (lo que ocurre en Montes de Oca por las inundaciones)”, comentó el alcalde.

Inundaciones en barrio Dent

Argüello afirma que si los fondos de Proeri se destinan al problema, podrían empezar con mayor celeridad a trabajar en la solución al insuficiente sistema de desfogue pluvial. Calcula que el areglo estaría listo entre agosto y setiembre del próximo año.

“Si no logramos eso, mi anhelo es que para el invierno del 2027 tener la solución. Vea la diferencia: hablamos de un año de afectación. Creo que es importante que la CNE nos apoye con esto y que el presidente de la República también nos apoye”, reiteró.

Afirma que los largos procesos de licitaciones retrasarían el proceso que iniciaría la municipalidad sin los fondos de Proeri.

La solución tendría un costo, aseguró, de mínimo $8 millones y que ya hay varias propuestas de vecinos para solucionar el problema. Incluso el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ofreció una alternativa de tres etapas, la primera costaría $4 millones y evitaría las inundaciones temporalmente, habría que culminar las tres fases para tener un remedio por décadas.

El plan es que toda el agua de la quebrada Los Negritos desfogue en el río Torres. Argüello espera que la solución perdure por al menos 50 años.

Por ahora, contratarán una consultoría para definir la mejor manera de resolver la problemática. Señaló que el análisis lo harán con la municipalidad de San José y con la Universidad de Costa Rica, pues la zona de la facultad de Derecho es una de las más perjudicadas con las inundaciones.

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca calificó como emergencia las inundaciones que han ocurrido en Barrio Dent. (Fernanda Matarrita para La Nación/Fernanda Matarrita para La Nación)

“No es un lugar apto para vivir”

Tras las inundaciones de la noche del 16 de octubre, cuando el agua arrasó con protones y pertenencias de vecinos de Barrio Dent, Domingo Argüello afirmó que personalmente considera que ese no es un lugar apto para que las personas vivan. Señaló que si este viernes llueve como ayer, las casas volverían a quedar anegadas.

Según dijo, producto de las intensas lluvias del jueves, hubo 32 personas afectadas, así como 20 propiedades perjudicadas entre las calles 37 y 39.