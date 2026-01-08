Aeropuerto Daniel Oduber de Liberia tendrá nueva terminal para atención de vuelos privados

El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, contará con una nueva terminal especializada para la atención de vuelos privados y ejecutivos, como parte de una estrategia de diversificación y especialización de sus servicios aeroportuarios.

La nueva estructura tendrá una atención premium para visitantes de alto poder adquisitivo, según los voceros.

Ofrecería una experiencia más rápida y discreta que las terminales comerciales, con procesos de seguridad y migración agilizados; separada de las operaciones comerciales de pasajeros regulares.

El proyecto estará a cargo de Signature Aviation, la red de terminales de aviación privada más grande del mundo, que anunció la construcción y operación de un General & Business Aviation Terminal (G&BAT) en Liberia, con apertura prevista para 2026.

Según explicó César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto (Aeropuerto Daniel Oduber), la nueva infraestructura responde a una necesidad creciente del mercado.

“Guanacaste es naturalmente un destino importante para la aviación general y los jets en particular, y contar con una terminal especializada nos da ventajas operativas que desde hace años hemos venido promoviendo”, afirmó Jaramillo.

La inversión prevista no fue revelada pero, según Jaramillo, tendrá un efecto positivo en empleo local, inversiones y servicios asociados.

La nueva terminal de aviación privada permitirá separar la operación de vuelos ejecutivos de la comercial y ofrecer servicios diferenciados a pasajeros de alto perfil en Guanacaste. Esta es una prevista de las futuras instalaciones. Fotografía: (Guanacaste A/Cortesía)

Atención diferenciada para vuelos privados

La terminal permitirá separar la operación de la aviación privada de la comercial, lo que facilitará procesos más ágiles y personalizados para pasajeros de vuelos ejecutivos, al tiempo que mejora la eficiencia general del aeropuerto.

De acuerdo con la administración aeroportuaria, este tipo de especialización es clave para atender un segmento de viajeros que demanda altos estándares de servicio, privacidad y rapidez en los trámites migratorios y aduaneros.

Jaramillo subrayó que la obra tendrá un impacto económico relevante en la provincia y el país.

“Los efectos serán muy importantes en el empleo, en las nuevas empresas y en las nuevas iniciativas de inversión en Guanacaste y en todo Costa Rica”, señaló.

En un comunicado, Signature Aviation indicó que la nueva terminal contará con un diseño arquitectónico moderno, integrado al entorno natural y con un fuerte enfoque en sostenibilidad ambiental.

Las instalaciones incluirán salas VIP privadas, salas de conferencias, acceso directo a la rampa, servicios exclusivos de migración y aduanas para aviación privada, áreas cubiertas para vehículos, estaciones de carga eléctrica y acabados con materiales locales.

La empresa precisó que la inversión será financiada y ejecutada por Signature Aviation, en alianza con la firma costarricense Bambú Construcción.

“Nuestra colaboración con Coriport en Guanacaste representa un cambio de paradigma en la experiencia de los viajeros VIP que visitan Costa Rica”, afirmó Tony Lefebvre, director ejecutivo de Signature Aviation, al destacar la expansión de la compañía en América Latina.