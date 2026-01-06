Guanacaste Aeropuerto registró día récord de visitación. Estos son los datos

Así lucía el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste, la noche de este domingo 17 de noviembre luego del cierre.

Guanacaste Aeropuerto, ubicado en Liberia, registró el récord de mayor visitación el pasado 27 de diciembre con un total de 13.815 pasajeros, informó la empresa administradora de la terminal aérea.

El dato representa un incremento del 7% respecto a la marca anterior, alcanzada el 15 de marzo de 2025, cuando se contabilizaron 12.936 pasajeros.

El récord se distribuyó en 7.654 pasajeros ingresando al país y 6.350 saliendo, con un total de 44 operaciones internacionales y 15 domésticas.

Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red Vinci Airports, inauguró cinco nuevas conexiones, ampliando su red a 26 destinos.

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) actualizados a diciembre 2025, desde Guanacaste Aeropuerto se realizan vuelos directos desde y hacia destinos de México, Canadá y Estados Unidos.

César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, calificó como un hito el registro logrado el 27 de diciembre.

“Más de 13.000 pasajeros transitaron de forma ordenada y fluida, lo que demuestra nuestra capacidad para ofrecer un servicio de calidad incluso en los momentos de mayor afluencia, con contribución a una movilidad positiva y ágil dentro de la terminal”, indicó Jaramillo.

Agregó que los datos demuestran que Guanacaste tiene la capacidad para atender una mayor cantidad de visitantes y aeronaves, debido a que han realizado con anticipación las inversiones correspondientes.

Durante el mes de diciembre, Guanacaste Aeropuerto recibió 223.441 pasajeros en esta temporada alta.

El aeropuerto es administrado por la empresa Coriport desde 2010. La concesionaria se encarga del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la terminal de pasajeros e instalaciones terrestres asociadas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.