Estas son las dos nuevas rutas aéreas que conectan Guanacaste con Canadá y Estados Unidos

Las nuevas rutas internacionales refuerzan la conectividad aérea de Guanacaste Aeropuerto con mercados de Norteamérica.

Dos nuevas rutas aéreas internacionales comenzaron a operar este sábado, conectando a Guanacaste Aeropuerto (Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós) con las ciudades de Winnipeg, Canadá, y Detroit, Estados Unidos, según anunciaron el aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Ambas rutas operan exclusivamente hacia Guanacaste, lo que refuerza la conectividad internacional de la región.

A las 06:17 a.m., el primer vuelo en llegar fue un Boeing 737-8 Max de la aerolínea WestJet, con 175 pasajeros a bordo, que marcó el inicio de la nueva ruta semanal procedente de Winnipeg (YWG), la primera conexión directa entre esa ciudad canadiense y Costa Rica.

Según el aeropuerto, con esta incorporación amplía su oferta de vuelos directos desde Canadá y pasa a contar con seis destinos canadienses: Toronto (YYZ), Calgary (YYC), Montreal (YUL), Vancouver (YVR), Ottawa (YOW) y Winnipeg (YWG). WestJet se consolida así como la aerolínea canadiense con más rutas directas hacia Guanacaste.

Luego, a eso de las 11 a.m., Delta Airlines inauguró su nueva ruta desde el Aeropuerto Metropolitano de Detroit (DTW). El vuelo arribó en un Boeing 737-900 ER, con 163 pasajeros.

Esta conexión también representa el único vuelo directo entre Detroit y Costa Rica, lo que la convierte en un nuevo punto de entrada aérea desde Estados Unidos hacia el país.

Con la apertura de esta ruta, Delta fortalece su presencia en Guanacaste, donde ya opera vuelos directos desde Atlanta (ATL), Boston (BOS) y Minneapolis (MSP).

La gerente de operaciones de Guanacaste Aeropuerto, Lizeth Valverde, afirmó que estas nuevas conexiones impulsan el desarrollo regional y consolidan al aeropuerto como un eje clave del turismo en el Pacífico Norte.

“Nos complace brindar actualmente vuelos directos a 26 destinos internacionales a través de 12 aerolíneas, y continuar consolidándonos como el principal motor de conectividad aérea del Pacífico Norte costarricense”, señaló.