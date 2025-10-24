Economía

Tres nuevas rutas aéreas hacia Costa Rica reactivadas este mes: estos son los destinos

El Juan Santamaría suma nuevas rutas desde Europa y Canadá justo antes del pico turístico de fin de año

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Londres, Ámsterdam, Toronto y Montreal vuelven a estar conectadas con Costa Rica desde octubre mediante tres aerolíneas clave. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEuropaJuan Santamaría
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.