Tres nuevas rutas aéreas hacia Costa Rica reactivadas este mes: estos son los destinos

Londres, Ámsterdam, Toronto y Montreal vuelven a estar conectadas con Costa Rica desde octubre mediante tres aerolíneas clave.

Costa Rica reactivará este mes tres rutas aéreas clave desde Europa y Canadá, justo antes del inicio de la temporada alta. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), operado por AERIS, anunció el regreso de British Airways, KLM y Air Transat con conexiones directas desde Londres, Ámsterdam, Montreal y Toronto.

La primera en reactivarse será KLM con la ruta a Ámsterdam desde el 26 de octubre, con 5 vuelos semanales. Luego, British Airways volverá a operar desde Londres a partir del 28 de octubre, con 3 frecuencias semanales.

Por su parte, Air Transat regresa desde Canadá con dos conexiones: Montreal, con 1 vuelo en octubre, 2 en noviembre y 4 en diciembre, y Toronto, que inicia el 1.° de noviembre con 1 frecuencia en octubre y noviembre, y 3 en diciembre.

Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la recuperación de vuelos desde el Reino Unido, Países Bajos y Canadá responde a la demanda creciente por visitar el país en la temporada alta de fin de año.

Además de atraer visitantes internacionales, las nuevas frecuencias amplían las opciones de viaje para costarricenses con planes de estudio, negocios o vacaciones fuera del país.

Actualmente, el Aeropuerto Juan Santamaría conecta con 37 destinos a través de 25 aerolíneas internacionales.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, indicó que este incremento en vuelos favorece la economía mediante la generación de empleo y encadenamientos turísticos, además de reforzar la presencia de Costa Rica como destino preferido en Europa y Norteamérica.