El País

Aerolíneas encontraron un oasis temporal para abastecerse de combustible en Costa Rica al estallar el conflicto en Irán

Líneas aéreas practicaron el ‘fuel tankering’ en suelo costarricense al detectar una ventaja económica, producto del sistema de regulación de precios local

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Por Juan Fernando Lara Salas
Avión despegando en aeropuerto Juan Santamaría. Un rayo láser representa el riesgo de distracción para los pilotos durante maniobras críticas como esta. Fotografía:
Despegue en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Entre marzo y abril, Costa Rica se convirtió en un punto de interés para aerolíneas tras los efectos del conflicto en Irán. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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