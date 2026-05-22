Unión Europea toma estas medidas contra Irán por bloqueo del estrecho de Ormuz

En esta imagen de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque portacontenedores Hamouna, con bandera de Irán, aparece fondeado mientras una pequeña lancha a motor pasa cerca, en el estrecho de Ormuz en el sur de Irán.

Bruselas, Bélgica. La Unión Europea avanzó este viernes en medidas para imponer sanciones contra “personas” o “entidades” en Irán que bloquean el estrecho de Ormuz, informó la institución.

Esta vía de paso estratégica, por la que suele transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos mundiales, está bloqueada desde finales de febrero por Irán, en represalia por la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.

“Las acciones de Irán contra los buques que transitan por el estrecho de Ormuz son contrarias al derecho internacional”, subrayó Bruselas en un comunicado.

La UE ya cuenta con varios regímenes de sanciones en vigor contra Irán. El viernes decidió ampliar su alcance, con el fin de poder incluir en ellos “a las personas y entidades implicadas en las acciones de Irán que amenazan la libertad de navegación en Oriente Medio”.

Entre las posibles sanciones figuran prohibiciones de viajar a los países miembros de la Unión Europea o de transitar por ella y la congelación de activos, entre otros.

Asimismo, se prohibiría a las empresas o ciudadanos europeos hacer negocios con cualquier persona que figure en esta lista.