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Unión Europea toma estas medidas contra Irán por bloqueo del estrecho de Ormuz

Esta vía de paso estratégica, por la que suele transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos mundiales, está bloqueada desde finales de febrero por Irán.

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Por AFP
En esta imagen de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque portacontenedores Hamouna, con bandera de Irán, aparece fondeado mientras una pequeña lancha a motor pasa cerca, en el estrecho de Ormuz en el sur de Irán.
En esta imagen de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque portacontenedores Hamouna, con bandera de Irán, aparece fondeado mientras una pequeña lancha a motor pasa cerca, en el estrecho de Ormuz en el sur de Irán. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)







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