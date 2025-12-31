El País

Acumulado de la lotería de la JPS iniciará el 2026 con más millones: esta es la razón

El acumulado salió durante el segundo sorteo de consolación de la JPS

Por Sebastián Sánchez
Sorteo de chances y acumulado
La JPS explicó por qué aumentó el premio para el acumulado en el 2026. (Mayela López)







