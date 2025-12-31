Acumulado de la lotería de la JPS iniciará el 2026 con más millones: esta es la razón

La JPS explicó por qué aumentó el premio para el acumulado en el 2026.

El pasado domingo 28 de julio, durante el segundo sorteo de consolación de la Junta de Protección Social (JPS), salió el acumulado, que favoreció al número 46 con la serie 536.

Sin embargo, según la JPS, solo se vendieron 13 de los 30 pedacitos disponibles.

El número ganador se vendió en San José centro; no obstante, 17 fracciones fueron devueltas por los vendedores de lotería. Por esta razón, el dinero correspondiente a esos premios se trasladará al gran acumulado del primer sorteo de la Lotería Nacional del 4 de enero de 2026.

“El acumulado para el sorteo del 4 de enero iniciará en ¢100 millones, a los que se suman ¢240 millones, para un total de ¢340 millones“, explicó la JPS.

El acumulado dejó, hasta ahora, un único ganador que ya se presentó a reclamar su premio.

Se trata de un hombre de entre 51 y 55 años, quien compró tres fracciones en San José y obtuvo ¢42,5 millones. Según relató, eligió el número 46 porque es su favorito y suele jugarlo, y planea invertir el dinero en los estudios de sus hijos.

La JPS ha colocado ¢3.451 millones, entre el Gordo navideño, los dos sorteos de consolación y el acumulado. Aunque, algunos de esos premios no fueron adquiridos, pese a estar venta. Ese fue el caso del premio mayor del Gordo.

En ese caso, la dinámica con el dinero fue distinta. La JPS indicó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de su ley constitutiva, los recursos provenientes de premios no vendidos y de las utilidades del sorteo se utilizarán para reforzar el apoyo a organizaciones de bienestar social que la institución respalda de forma permanente.

La Junta recordó que los premios cuentan con un plazo de 60 días naturales para ser cobrados, periodo que es innegociable, por lo que recomendó a los ganadores realizar el trámite con prontitud.

Otros premios

Durante el segundo sorteo de consolación del pasado domingo 28 de diciembre, el número favorecido como primer premio fue el 35 con la serie 794, vendido en los cantones Grecia y Naranjo, en Alajuela.

El segundo le correspondió al número 44 con la serie 704, vendido en Orotina. El tercero fue para el 02 con la serie 466, adquirido en Vázquez de Coronado y Desamparados.