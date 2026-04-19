El País

Activistas exigen a Cancillería pruebas de ‘protección plena’ a minorías tras salida de foro de la OEA sobre derechos de población LGBTIQA+

Defensores de derechos humanos enviaron solicitud de información al canciller Arnoldo André

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Por Yucsiany Salazar
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Activistas presentaron una solicitud de información para que el Ministerio de Relaciones Exteriores sustente técnicamente la afirmación de que el país alcanzó la "protección plena" de los derechos de las minorías. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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