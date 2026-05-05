Abierta la ruta 32 tras 10 horas de cierre por lluvias en el Zurquí

Si usted debe trasladarse hacia San José o Limón, esta información le interesa. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la reapertura de la ruta 32 la mañana de este martes, luego de que la vía permaneciera cerrada por más de 10 horas.

La carretera estuvo inhabilitada desde la noche de este lunes 4 de mayo a la altura del parque nacional Braulio Carrillo (sector del Zurquí), debido a la caída de material por las intensas lluvias.

El MOPT, además, reportó en ese momento la caída de un árbol en la ruta nacional 126, en Vara Blanca, lo que mantuvo obstruido el paso en esa zona.

“Conduzca con prudencia y tenga paciencia, mientras se normaliza el flujo automotor”, indicó la cartera de Transportes a través de sus canales oficiales.