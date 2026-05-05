El País

Abierta la ruta 32 tras 10 horas de cierre por lluvias en el Zurquí

El paso por la ruta 32 estuvo cerrado por la caída de materia

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Ruta 32 Kilómetro 31
MOPT confirma reapertura de ruta 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32MOPTTránsito
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.