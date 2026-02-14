A esta edad se casan los costarricenses, según el INEC

Las tendencias del matrimonio en Costa Rica han cambiado notablemente en los últimos años, según lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a propósito del Día de San Valentín.

Datos del 2024 muestran que las mujeres costarricenses tuvieron su primer matrimonio a una edad promedio de 35,22 años, un incremento de cuatro años con respecto al 2015.

Asimismo, los hombres se casaron por primera vez en promedio a los 38,72 años en el 2024, mientras que en el 2015 el promedio fue de 34,73 años.

Los ticos no solo se esperan más para casarse, también se casan menos. En el 2015, se registraron 26.512 matrimonios, y una tasa bruta de nupcialidad de 5,5 matrimonios por cada 1.000 habitantes.

Entre tanto, en el 2024 las cifras cayeron a 22.136 matrimonios en el 2024, una disminución del 16,5%, y la tasa de nupcialidad bajó a 4,3, la segunda más baja de la historia solo por encima del 2020, año pandémico en que la tasa fue de 3,69. En comparación, la tasa más alta registrada por el INEC en 74 años fue la de 1985, cuando el país alcanzó 8,05 matrimonios por cada 1.000 habitantes.

Otro fenómeno reciente es el notable aumento de matrimonios civiles frente a la caída de los matrimonios por la Iglesia católica. En el 2015, las nupcias católicas representaron un 27,1% del total de matrimonios, mientras que la vía civil fue de un 72,9%. Para el 2024, los matrimonios por la iglesia disminuyeron al 19,5%, y los civiles subieron al 80,5%.

El INEC también mostró que del 2020 al 2024, los matrimonios del mismo sexo tuvieron su punto más alto en el 2021, cuando se registraron 838 casamientos. En el 2020, año en que se legalizó el matrimonio igualitario tras un fallo de Sala Constitucional, hubo 498 matrimonios.

Asimismo, en el 2022 hubo 694 matrimonios del mismo sexo, en el 2023 hubo 723 y 637 en el 2024.