El País

A esta edad se casan los costarricenses, según el INEC

Costarricenses se casan menos y esperan más para contraer nupcias

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
08/11/2024, San José, TSE, celebración del matrimonio civil en el TSE, con la jefa de Estado inscripciones Irene Montanaro Lacayo y la asistente Johanna Quirós Barrantes, celebrando la unión civil de Gonzalo Quirós y Grace Sánchez, junto a sus testigos Roxana Quirós y Javier Sánchez, acompañados de sus madres Ana María Vizcaíno y Vilma Cascante.
Datos del INEC muestran los cambios recientes en los matrimonios costarricenses. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MatrimonioINEC
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.