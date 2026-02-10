¿Qué está más caro o más barato? Vea los 15 bienes y servicios que más variaron de precio a inicios del 2026

El INEC divulgó los datos sobre el índice de precios al consumidor correspondiente a enero del 2026. Vea los bienes y servicios que más han aumentado de precio en comparación con el 2025.

Las primeras semanas del 2026 configuraron un nuevo mapa de precios en bienes y servicios de consumo. En comparación con enero del 2025, algunos productos se encarecieron con fuerza, mientras otros registraron bajas significativas, movimientos que hoy inciden de forma directa en el gasto de los hogares.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), inició el 2026 en terreno negativo, al situarse en -2,53%.

Sin embargo, pese a que enero sumó el noveno mes consecutivo con inflación interanual negativa desde mayo anterior, varios de los 289 bienes y servicios que conforman el IPC mostraron un comportamiento distinto al promedio, al registrar aumentos frente al mismo mes del 2025.

Por ello, para analizar el comportamiento de los precios, La Nación seleccionó 15 productos y examinó sus variaciones en comparación con el año anterior.

¿Qué subió de precio?

La yuca encabezó la lista de los mayores incrementos interanuales, con una variación del 64,51%. Este producto acumula 13 meses consecutivos de alzas desde enero del 2025, con su mayor aumento en octubre pasado, cuando el precio se disparó un 94,36%.

Le siguieron la piña, con un incremento del 20,89%; el plátano, con un 19,94%, y el servicio de suministro de agua, que registró una variación del 13,57%.

Otros alimentos que se ubican entre los mayores encarecimientos son el café, con un alza interanual del 12,94%; los chocolates, con un 8,99%; la leche condensada, con un 8,16%, y la margarina, con un 8,08%.

El café y los chocolates encadenan aumentos desde agosto del 2024. El café marcó su mayor variación en setiembre del 2025 (18,62%), mientras que los chocolates alcanzaron su pico en julio de ese año, con un 23,11%.

Los medicamentos para la gastritis, por su parte, registraron un incremento interanual del 8,73% y acumulan ocho meses consecutivos de alzas. En diciembre y enero el aumento se intensificó, al superar el 8% en ambos meses.

Este comportamiento coincide con los problemas de abastecimiento que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que afectan al menos a 12 fármacos, incluidos aquellos para el dolor y padecimientos gastrointestinales.

Los tomates, las papas y las cebollas figuraron entre los productos que registraron las mayores reducciones interanuales de precio en enero del 2026, según datos del INEC. (Canva/La Nación/Canva/La Nación)

Frutas y verduras presionaron a la baja

Entre los bienes y servicios que presionaron los precios a la baja, las frutas y verduras registraron las mayores caídas.

El tomate lideró los descensos, con una reducción del 67,63%, seguido por la papa (-51,77%), la papaya (-49,80%), la vainica (-42,87%), la sandía (-41,63%), la cebolla (-40,30%) y el chile dulce (-30,80%).

En el caso del huevo, la tendencia en su valor cambió en diciembre, cuando el precio cayó un 6,12% tras 11 meses de alzas. En enero, la disminución se acentuó hasta alcanzar un -28,22%.

Asimismo, bienes y servicios como la pizza y el teléfono celular mostraron reducciones en sus precios, de -20,52% y -18,60%, respectivamente.

En el caso de la pizza, las rebajas se observan desde diciembre del 2024, mientras que el celular mantiene esta tendencia interanual desde diciembre del 2021, con el 2020 como año base del INEC.