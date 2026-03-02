El País

100.000 estudiantes menos recibirán clases con docente de informática este 2026. Así lo justifica el MEP

Aunque el MEP asegura que para este año habrá más profesores para impartir Formación Tecnológica, menos estudiantes recibirán este beneficio

Por Fernanda Matarrita Chaves
31/10/24 Heredia, Santo Domingo, Escuela Apolinar Lobo Umaña lesión clase de educación tecnología. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
Este 2026, en total, unos 325.000 estudiantes no recibirán clases de Formación Tecnológica ante la ausencia de docentes informática. Foto: (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)







Fernanda Matarrita Chaves

