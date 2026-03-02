100.000 estudiantes menos recibirán clases con docente de informática este 2026. Así lo justifica el MEP

Este 2026, en total, unos 325.000 estudiantes no recibirán clases de Formación Tecnológica ante la ausencia de docentes informática. Foto:

Durante el curso lectivo 2026, unos 100.000 estudiantes menos recibirán clases de Formación Tecnológica, en comparación con el 2025.

Según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), el año anterior unos 708.000 alumnos tenían acceso a estas clases que solamente pueden ser impartidas por un profesor de informática; sin embargo, los datos de la matrícula proyectada para este año indican que los beneficiados serán solamente 602.000 escolares y colegiales.

Recientemente, este medio informó que la desigualdad regresa a los salones de clases, pues unos 325.000 estudiantes no recibirán clases de apropiación tecnológica y digital, programación y algoritmos, inteligencia artificial y robótica, esto debido a que no tienen profesor para la asignatura de Formación Tecnológica: el año pasado los alumnos reportados sin recibir estos aprendizajes eran 224.896. Lo que aumenta la cifra de estudiantes excluidos de esta formación.

Actualmente, el MEP imparte en la mayoría de las escuelas y colegios el Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) que se divide en dos dimensiones.

La dimensión 1 indica que aprenderán de tecnología al tener docentes de informática, mientras que en la dimensión 2 “aprenderán con tecnología”: esto significa que los docentes de matemáticas, español y otras materias introducen el uso de las computadoras mientras imparten sus clases.

54 centros educativos ni siquiera tienen una computadora o algún otro equipo.

MEP justifica variación en la cobertura

La Nación consultó al ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, sobre la disminución de 100.000 estudiantes en la dimensión 1, lo que atribuyó a ajustes pedagógicos y curriculares que entran en vigencia a partir de este curso lectivo.

“En concreto, 15 colegios técnicos profesionales pasan de la dimensión 1 a la dimensión 2, ya que, por la estructura de su malla curricular, no pueden implementar la Formación Tecnológica como asignatura independiente, aunque sí integran la tecnología de manera transversal. Este cambio incide en la matrícula reportada en la dimensión 1, sin afectar la cobertura global del programa, y se suma a las variaciones propias de la matrícula nacional”, justificó.

Sin embargo, persiste la interrogante de por qué esos docentes y recursos no se trasladan a otros centros educativos y así poder beneficiar a un grupo de los 325.000 alumnos excluidos de estas clases ante la ausencia de profesores de esta materia.

Este periódico envió la consulta al jerarca de Educación; no obstante al cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.

El pasado 14 de febrero, este diario informó de que la estimación de Sánchez es que entre el 2028 y el 2029 todos los estudiantes reciban clases de formación tecnológica. En esa ocasión, afirmó que para eso es necesario contratar nuevos docentes y contar con un presupuesto adicional.

El jerarca aseguró que este 2026 habrá 145 nuevos profesores: 94 irán a centros educativos con recargo, mientras que 51 llegarán a instituciones donde solamente funciona la dimensión 2.