Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: ‘Seremos un ejemplo para el mundo’

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, junto a su esposa Rama Duwaji, durante el acto público de toma de posesión este 1. ° de enero.

Zohran Mamdani, recién investido como alcalde de Nueva York, afirmó que Estados Unidos observará con atención su gestión política de orientación izquierdista.

“Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si los problemas que les aquejan pueden resolverse”, dijo el político socialista en un discurso tras prestar juramento. “Seremos un ejemplo para el mundo”.

La joven promesa de la izquierda estadounidense, asumió este miércoles como alcalde de Nueva York, un cargo que seguramente lo enfrentará con el presidente Donald Trump.

Tras la medianoche, mientras decenas de miles de personas celebraban la llegada de 2026 en Times Square, Mamdani prestó juramento en Old City Hall, una histórica estación de metro de Manhattan en desuso. Será el primer alcalde musulmán de Nueva York.

La elección del lugar, una obra maestra arquitectónica, no es casual: refleja su compromiso con la clase trabajadora, dijo su oficina. El demócrata de 34 años hizo campaña con la promesa de bajar el costo de vida.

“Es realmente un honor y el privilegio de una vida”, declaró Mamdani a los periodistas tras convertirse en alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Mamdani, prácticamente desconocido hace un año, tendrá ahora que cumplir su ambicioso programa, que prevé congelaciones de alquileres, guarderías infantiles y autobuses públicos gratuitos.