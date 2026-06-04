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Zelenski propone a Putin una reunión ‘cara a cara’: ¿Qué le dice el líder de Ucrania al de Rusia?

Inusual carta abierta desde Kiev propone a líder de Rusia “poner fin” a la guerra. Lea lo que dice Zelenski.

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Por AFP
US Capitol in Washington on December 21, 2022 and Russian President Vladimir Putin during the 10th National Congress of Judges in Moscow on November 29, 2022. (Photo by Mandel NGAN and Mikhail Metzel / various sources / AFP)
Volodimir Zelenski y Vladimir Putin. (MANDEL NGAN MIKHAIL METZEL/AFP)







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