Zelenski propone a Putin una reunión ‘cara a cara’: ¿Qué le dice el líder de Ucrania al de Rusia?

Kiev, Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso el jueves una reunión a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una carta abierta en la que también ofrece un “alto el fuego total” mientras se negocia el fin de la guerra.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, escribió Zelenski en la inusual carta.

Kiev está “dispuesta a un alto el fuego total mientras duren las negociaciones”, añadió horas antes de que Putin pronuncie un discurso en un importante foro de inversión de San Petersburgo conocido como el “Davos ruso”.

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