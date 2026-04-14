El Mundo

Zelenski dice que Estados Unidos ‘no tiene tiempo para Ucrania’ por la guerra de Irán

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que los negociadores de paz estadounidenses “no tienen tiempo para Ucrania”.

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, gesticula mientras se dirige a una conferencia de prensa junto al canciller alemán en la Cancillería en Berlín el 14 de abril de 2026, durante consultas gubernamentales germano-ucranianas.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, gesticula mientras se dirige a una conferencia de prensa junto al canciller alemán en la Cancillería en Berlín el 14 de abril de 2026, durante consultas gubernamentales germano-ucranianas. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaVolodimir ZelenskiEstados UnidosRusia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.