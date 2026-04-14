Zelenski dice que Estados Unidos ‘no tiene tiempo para Ucrania’ por la guerra de Irán

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, gesticula mientras se dirige a una conferencia de prensa junto al canciller alemán en la Cancillería en Berlín el 14 de abril de 2026, durante consultas gubernamentales germano-ucranianas.

Berlín, Alemania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que los negociadores de paz estadounidenses “no tienen tiempo para Ucrania” debido a la guerra en Irán, en una entrevista a la televisión alemana difundida este martes.

El emisario estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, que actúan como mediadores en las conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra, están “constantemente en conversaciones con Irán”, dijo Zelenski a la cadena pública ZDF.

Este martes, nuevos ataques rusos dejaron siete muertos en varios puntos del país, entre ellos un niño, así como decenas de heridos en toda Ucrania, informaron las autoridades regionales.

Desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania en 2022, el ejército ruso lanza casi a diario cientos de drones contra el país vecino.