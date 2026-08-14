El Mundo

Yerno de Trump viajará a Israel para convencer a Netanyahu de que acepte ‘plan de paz’ para Gaza

Jared Kushner viaja a Israel para negociar el plan de paz para Gaza rechazado por Netanyahu

EscucharEscuchar
Por AFP
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (izq.), estrecha la mano de Nickolay Mladenov, alto representante búlgaro para Gaza (der.), junto al empresario estadounidense Jared Kushner, durante una reunión del «Consejo de Paz»
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (izq.), estrecha la mano de Nickolay Mladenov, alto representante búlgaro para Gaza (der.), junto al empresario estadounidense Jared Kushner, durante una reunión del «Consejo de Paz». (FABRICE COFFRINI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jared KushnerDonald TrumpBenjamin NetanyahuIsraelplan de pazGazaPalestinaIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.