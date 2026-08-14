Yerno de Trump viajará a Israel para convencer a Netanyahu de que acepte ‘plan de paz’ para Gaza

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (izq.), estrecha la mano de Nickolay Mladenov, alto representante búlgaro para Gaza (der.), junto al empresario estadounidense Jared Kushner, durante una reunión del «Consejo de Paz».

Jerusalén, Indefinido. El enviado del presidente estadounidense Donald Trump y yerno del mandatario, Jared Kushner, viajará la próxima semana a Israel con la esperanza de acercar posturas sobre un plan para Gaza rechazado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, informaron el viernes fuentes oficiales.

Kushner y Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la Junta de Paz de Trump, encargado de implementar el acuerdo, visitarán tanto Israel como Egipto, uno de los principales mediadores.

El viaje se produce después de que Netanyahu rechazara públicamente un plan de 15 puntos anunciado por Mladenov, en el que Hamás acepta entregar sus armas a un nuevo comité de gobierno palestino en Gaza.

Un funcionario de la Junta de Paz declaró que Kushner y Mladenov esperan mantener “conversaciones constructivas” para avanzar en el plan de paz general de Trump, que comenzó con la declaración de un alto el fuego en octubre de 2025, y que redujo, pero no puso fin, a los ataques israelíes en Gaza.

“Estados Unidos e Israel están de acuerdo en el objetivo final: un Hamás desmilitarizado”, afirmó el funcionario bajo condición de anonimato.

Palestinos recogen los escombros tras bombardeo de Israel en Deir al-Balah, Gaza, que dejó dos muertos este 29 de julio. (EYAD BABA/AFP)

“Escucharemos las preocupaciones que se plantean y hablaremos de los próximos pasos. Lo fundamental es que ambos estamos de acuerdo en el resultado que queremos alcanzar y estamos buscando formas de acelerar los avances”.

La última parte del plan para Gaza, a la que Hamás accedió a finales de julio, contemplaría una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de buena parte de la Franja de Gaza, según una versión inicial publicada por la Junta de Paz.

Posteriormente, Mladenov dio marcha atrás y afirmó que Israel no tendría que retirar sus tropas hasta que se produjera un desarme completo de Hamás.

Netanyahu prometió que no habría retirada y expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que Hamás se desarme, afirmando que el grupo debería destruir sus armas de manera verificable.