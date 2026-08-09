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Netanyahu rechaza el plan de Gaza y se desmarca nuevamente de Trump

Netanyahu rechazó el acuerdo para Gaza aceptado por Hamás

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Por AFP
(Foto de ARCHIVO) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/1/2026
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desafió la propuesta de su aliado Donald Trump para Gaza y dejó claro que sus tropas no se retirarán mientras Hamás conserve sus armas. (GOBIERNO DE ISRAEL/GOBIERNO DE ISRAEL)







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AFP

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