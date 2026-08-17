Yerno de Trump tras cita con Netanyahu: ‘No permitiremos reconstruir Gaza sin desmilitarización’

El empresario estadounidense Jared Kushner habla en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. El presidente estadounidense Donald Trump presentará su nueva "Junta de la Paz" en Davos el 22 de enero de 2026, puliendo su postura como pacificador un día después de desmentir sus propias amenazas contra Groenlandia.

Washington, Estados Unidos. Hamás puede empezar su desarme y avanzar en el plan de paz para Gaza en aproximadamente 30 días, dijo el lunes Jared Kushner, enviado especial de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump.

El emisario dijo que se había reunido durante casi cuatro horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que lo tranquilizó sobre varios puntos conflictivos sobre la iniciativa de paz impulsada por Washington.

“Podríamos estar viendo avances... en tan solo 30 días, con suerte comenzando a retirar algunas de las armas”, dijo Kushner a Fox News desde Tel Aviv.

Mientras que rellenar los túneles de Gaza, construidos por Hamás para enfrentar los bombardeos israelíes e introducir suministros de contrabando, podría ocurrir en los próximos 60 a 90 días, agregó Kushner.

“El progreso podría llegar muy pronto, pero necesitamos cooperación de ambas partes”, afirmó.

Por ejemplo, afirmó que el gobierno de Trump está comprometido a ayudar a reconstruir Gaza, destruida por Israel en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por combatientes de Hamás.

“Pero no permitiremos que Gaza sea reconstruida hasta que se produzca la desmilitarización. Nadie quiere invertir más dinero en un lugar... si solo va a ser tomado por terroristas”, afirmó.

Kush dijo que Estados Unidos tampoco va a “restringir el derecho de Israel a defenderse si hay amenazas inminentes”.

“Para Israel creemos que es una situación en la que todos ganan”, sostuvo.

O bien, añadió, Hamás avanza en el desarme “voluntariamente durante los próximos 60 a 90 días” o “Israel contará con mucho más apoyo de Estados Unidos y de otros para ir y terminar el trabajo de la manera adecuada”.

Kushner se reunió con Netanyahu, de quien es amigo desde hace tiempo, un día después de haber mantenido un inusual encuentro con una delegación de Hamás en Egipto, donde el grupo palestino se comprometió públicamente con el plan de paz y con el desarme.