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Yerno de Trump tras cita con Netanyahu: ‘No permitiremos reconstruir Gaza sin desmilitarización’

Jared Kushner proyecta los primeros avances del plan de paz para Gaza

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Por AFP
El empresario estadounidense Jared Kushner habla en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. El presidente estadounidense Donald Trump presentará su nueva "Junta de la Paz" en Davos el 22 de enero de 2026, puliendo su postura como pacificador un día después de desmentir sus propias amenazas contra Groenlandia.
El empresario estadounidense Jared Kushner habla en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. El presidente estadounidense Donald Trump presentará su nueva "Junta de la Paz" en Davos el 22 de enero de 2026, puliendo su postura como pacificador un día después de desmentir sus propias amenazas contra Groenlandia. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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