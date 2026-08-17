Yerno de Trump se reúne con Netanyahu tras hablar con Hamás sobre plan de paz para Gaza

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Por AFP
Palestinos desplazados inspeccionan los daños en el lugar de un supuesto ataque israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de agosto de 2026.
Palestinos desplazados inspeccionan los daños en el lugar de un supuesto ataque israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de agosto de 2026. (BASHAR TALEB/AFP)







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