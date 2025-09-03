El Mundo

Volkswagen deberá pagar millonaria condena por trabajo esclavo en Brasil durante la dictadura militar

La sentencia obliga a la empresa a disculparse públicamente por las violaciones cometidas en la hacienda Vale do Rio Cristalino.

Por Damián Arroyo C.
(FILES) This picture taken on September 30, 2015 shows a worker standing on a scaffold lift, under a giant Volkswagen logo at VolksWagen's original headquarters building, now under renovation in Wolfsburg, northern Germany. Michael Horn, president and chief executive of Volkswagen Group of America, apologized to Congress and said the company takes "full responsibility" for the emissions cheating scandal, according to testimony released on October 8, 2015. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL
Volkswagen deberá pagar $30,3 millones por prácticas laborales abusivas en Brasil durante los años 70 y 80. (JOHN MACDOUGALL)







notas iaVolkswagenBrasil
