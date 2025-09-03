Impactante accidente en Lisboa: funicular se descarrila y deja 15 muertos

Al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, tras el descarrilamiento del funicular da Glória en Lisboa, Portugal, según confirmaron los servicios de emergencia. El vehículo se salió de los rieles a las 6:05 p. m. (hora local) de este miércoles, cuando descendía desde el mirador de São Pedro de Alcântara hacia la plaza de los Restauradores, en pleno centro de la capital portuguesa.

El impacto ocurrió en la calle da Glória, cerca de la avenida da Liberdade, una zona altamente transitada por turistas y residentes. El funicular se estrelló contra un edificio, lo que provocó que varias personas quedaran atrapadas bajo los escombros. Equipos de rescate trabajaron por varias horas en el sitio hasta liberar a todas las víctimas.

Los servicios de urgencia médica trasladaron a los heridos a los hospitales São José y Santa María. En el primero fueron ingresadas siete personas, cinco de ellas en estado crítico. Santa María no reveló detalles sobre el estado de los pacientes.

Las causas del accidente todavía se desconocen. Las autoridades portuguesas evitaron ofrecer conclusiones preliminares y no revelaron las nacionalidades de las víctimas, aunque confirmaron que varios de los fallecidos eran extranjeros.

Testimonios y primeras investigaciones

Medios locales informaron que una testigo vio al funicular descender a gran velocidad antes de colisionar, lo cual genera sospechas sobre una posible falla en los frenos. La Policía Judicial inició una investigación para determinar si hubo negligencia o fallos técnicos. Además, el Ministerio de Movilidad y Transportes anunció que en los próximos días se realizará una supervisión técnica al sistema.

Un descarrilamiento en el funicular da Glória causó 15 muertes en Lisboa. La tragedia dejó 18 heridos y mantiene a las autoridades en plena investigación. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su pesar mediante un comunicado oficial y extendió su solidaridad a las familias afectadas. El mandatario también solicitó una pronta investigación para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el primer ministro, Luís Montenegro, decretó un día de luto nacional para este jueves y aseguró que el Gobierno ha estado en coordinación con los servicios de emergencia, hospitales y fuerzas de seguridad desde los primeros minutos del incidente.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, se desplazó al lugar del accidente, canceló su participación en una convención municipal y calificó el hecho como una tragedia sin precedentes en la ciudad.

Historia del elevador da Glória

El elevador da Glória es uno de los funiculares más emblemáticos de Lisboa, utilizado tanto por residentes como por turistas. Conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y transporta a más de tres millones de personas al año.

Fue inaugurado el 24 de octubre de 1885 por el ingeniero Raoul Mesnier du Ponsard y electrificado en 1915. Desde 2002 está declarado monumento nacional. El sistema está compuesto por dos vehículos conectados por un cable subterráneo, que operan de forma simultánea en vías paralelas de rieles de hierro.

