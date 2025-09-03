El Mundo

Impactante accidente en Lisboa: funicular se descarrila y deja 15 muertos

La tragedia ocurrió en pleno centro histórico de Lisboa cuando el elevador da Glória se estrelló contra un edificio; aún no hay explicación oficial del siniestro

Por La Nación / Argentina / GDA y Jailine González Gómez
Varios muertos y heridos en accidente en el funicular de Lisboa







La Nación / Argentina / GDA

Jailine González Gómez

