Violencia en Sudán: ofensiva paramilitar deja decenas de fallecidos

Decenas de civiles, entre ellos 43 niños según fuentes militares, murieron en un ataque con drones en Kalogi, Sudán. La ofensiva se atribuye a las FAR.

Port Sudan, Sudán. Decenas de civiles, entre ellos niños, murieron la semana pasada en un ataque con drones de fuerzas paramilitares en la ciudad de Kalogi, en el sur de Sudán, controlada por el ejército, declaró el domingo una fuente local a AFP.

Los tres bombardeos del jueves en esta ciudad del estado de Kordofán del Sur alcanzaron “primero una guardería, luego un hospital” y después “a personas que intentaban socorrer a los niños”, declaró a AFP Essam al Din al Sayed, jefe de la unidad administrativa de Kalogi, a través de una conexión por satélite.

Atribuyó el ataque a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un cuerpo paramilitar en guerra con el ejército regular desde abril de 2023, y a sus aliados del Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte, dirigido por Abdelaziz al Hilu.

Según la agencia de la ONU para la infancia, Unicef, el ataque mató a más de diez niños de entre cinco y siete años, mientras que el Ministerio de Exteriores, alineado con el ejército, estimó el número de muertos en 79, incluidos 43 niños.

La verificación independiente de la información procedente de Kordofán sigue siendo difícil debido a las restricciones de acceso y a la inseguridad.

Tras tomar a finales de octubre la ciudad de El Fasher, último bastión del ejército en el oeste de Sudán, las FAR intensificaron su ofensiva en la región petrolífera de Kordofán.

Sudán esta inmerso desde abril de 2023 en una guerra entre el general Abdel Fatah al Burhan, jefe del ejército, y su exsubalterno Mohamed Hamdan Daglo, líder de las FAR.

El conflicto ha causado decenas de miles de muertos, forzado el desplazamiento de unos 12 millones de personas y sumido al país en la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU.