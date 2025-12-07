El Mundo

Violencia en Sudán: ofensiva paramilitar deja decenas de fallecidos

Decenas de civiles, entre ellos 43 niños según fuentes militares, murieron en un ataque con drones en Kalogi, Sudán. La ofensiva se atribuye a las FAR

Por AFP
Decenas de civiles, entre ellos 43 niños según fuentes militares, murieron en un ataque con drones en Kalogi, Sudán. La ofensiva se atribuye a las FAR. (YT HARIONO/AFP)







