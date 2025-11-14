El Mundo

ONU lanza misión para investigar violaciones de derechos humanos en Sudán

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigará presuntas violaciones del derecho internacional en El Fasher, Sudán, e identificar responsables.

Por AFP
La guerra en Sudán estalló en abril de 2023.
“Rastros de sangre en el suelo en El Fasher fueron fotografiados desde el espacio”, dijo Volker Türk.







ONUSudánDerechos humanos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

