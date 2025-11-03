Más de 36.000 civiles huyen del este de Darfur por la intensificación del conflicto en Sudán

Esta imagen satelital, publicada el 31 de octubre, muestra el humo que se eleva de los incendios que arden alrededor del aeropuerto de El-Fasher. El 30 de octubre, funcionarios de la ONU advirtieron que se estaban cometiendo atrocidades a gran escala en la región sudanesa de Kordofán, a medida que las fuerzas paramilitares avanzaban, mientras que los residentes de El-Fasher, ciudad clave en la vecina región de Darfur, sufrían un horror generalizado. Fotografía:

Puerto Sudán, Sudán. Más de 36.000 civiles se vieron obligados a huir de sus hogares en el este de Darfur y en localidades cercanas debido a los enfrentamientos entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El organismo detalló que al menos 36.825 personas abandonaron cinco comunidades del estado de Kordofán del Norte, ubicado a unos cientos de kilómetros al este de Darfur, donde los combates se intensificaron tras la toma de la ciudad de El Fasher por parte de las FAR hace poco más de una semana.

Desde abril de 2023, Sudán está sumido en una guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército y líder de facto del país, y el general Mohamed Daglo, jefe del grupo paramilitar FAR.

La violencia ha dejado decenas de miles de muertos y casi 12 millones de desplazados, según Naciones Unidas.

En las últimas semanas, la región de Kordofán del Norte se convirtió en un nuevo frente de combate. Los enfrentamientos se concentran en torno a El Obeid, capital regional y punto estratégico que conecta Darfur con Jartum. Habitantes locales informaron de un fuerte incremento de vehículos y material militar en la zona.

La ONU alertó que Kordofán “probablemente será el próximo escenario de operaciones militares de ambos bandos” y denunció las “grandes atrocidades y represalias étnicas” cometidas por las FAR en la localidad de Bara, donde se reportaron al menos 50 civiles muertos, entre ellos cinco voluntarios de la Media Luna Roja.

La guerra ha fracturado Sudán, dejando al país con administraciones rivales: una controlada por los paramilitares en Darfur y otra del gobierno proejército en Puerto Sudán, a orillas del mar Rojo.