Vínculos con Jeffrey Epstein fuerzan la renuncia de la principal abogada de Goldman Sachs

La principal abogada de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, dejará el banco de Wall Street por correos con Epstein.

Washington, Estados Unidos. La principal abogada de Goldman Sachs dejará el banco de Wall Street, dijo el director ejecutivo de la institución el jueves, tras revelarse sus estrechos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La asesora jurídica de la firma Kathryn Ruemmler había estado bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara varios correos electrónicos en las últimas semanas que mostraban su amistad con el fallecido exfinanciero.

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, señaló en un comunicado que respeta su decisión de renunciar y agradeció a Ruemmler “la calidad de sus asesorías jurídicas sobre temas importantes” para el grupo.

El banco precisó que su salida será efectiva a partir del 30 de junio.

En una declaración enviada al diario Financial Times, Ruemmler justificó la dimisión en su voluntad de evitar que “la atención mediática” sobre su figura “se convierta en una distracción” para Goldman Sachs.

Ruemmler se incorporó al emporio financiero en 2020 luego de trabajar en la firma de abogados Latham & Watkins.

La relación entre Epstein y Ruemmler era conocida desde la publicación de una primera serie de documentos relativos al caso hace varios meses. Goldman Sachs había mostrado hasta ahora su apoyo a su asesora jurídica.

Sin embargo, la prensa había considerado inevitable su salida tras la nueva tanda de publicaciones.

Sus interacciones incluían, según los informes, intercambiar consejos sobre sus movimientos profesionales y cuestionamientos sobre sus delitos sexuales, además de mensajes de Ruemmler en los que llamaba a Epstein “cariño” y “Tío Jeffrey”.

Ambos mantuvieron su relación amistosa hasta poco antes de la muerte del delincuente sexual en prisión en 2019. Es decir, mucho después de la primera condena en 2008 del exfinanciero por solicitar servicios sexuales de una menor de edad.

Según el Wall Street Journal, Ruemmler fue una de las tres personas a las que Epstein llamó tras su detención en julio de 2019 por acusaciones de tráfico sexual de menores.

En esa época, la abogada trabajaba en Latham & Watkins, una firma especializada en derecho societario, fusiones y adquisiciones y normativas bursátiles.

Ocupó cargos importantes en el Departamento de Justicia entre 2009 y 2011 bajo la presidencia de Barack Obama, antes de incorporarse a la Casa Blanca como asesora jurídica hasta junio de 2014.