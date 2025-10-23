El Mundo

Vicepresidente de Estados Unidos rechaza anexión israelí en Cisjordania

JD Vance y Marco Rubio advierten que los proyectos israelíes de anexión en Cisjordania ponen en riesgo el frágil alto el fuego en Gaza.

EscucharEscuchar
Por AFP
US Vice President JD Vance speaks during a meeting with US President Donald Trump and Irish Prime Minister Micheal Martin in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on March 12, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
US Vice President JD Vance speaks during a meeting with US President Donald Trump and Irish Prime Minister Micheal Martin in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on March 12, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelEstados UnidosAnexiónCisjordania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.