La CIJ dice a Israel que no debe usar el hambre como ‘método de guerra’

La Corte Internacional de Justicia instó a Israel a garantizar ayuda humanitaria en Gaza; no halló evidencia de acusaciones contra UNRWA. Lea sus argumentos.

Por AFP
Otros países como Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Siria también sufren de crisis de hambre.
El tribunal recordó que Israel además tiene la obligación de “no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra”.







